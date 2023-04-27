После жалоб тагильских бизнесменов в центре города убрали запрещающие дорожные знаки 

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елене Артюх обратились тагильские бизнесмены. 18 коммерсантов пожаловались на дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на улице Садовой, в районе железнодорожного вокзала. По их мнению, из-за ограничений выручка в магазинах на этой улице в среднем снизилась на 30–40%, что «создало существенные препятствия для полноценного осуществления предпринимательской деятельности», сообщает v-tagile.ru.

«В целях сохранения и поддержки субъектов малого предпринимательства, объекты торговли и услуг которых располагаются на данном участке автомобильной дороги, принято решение о внесении изменений в действующую схему организации дорожного движения в части исключения запрета на остановку в этом месте транспортных средств. При принятии ограничительных решений, подобных описанным, органам публичной власти необходимо учитывать, как это отразится на деятельности добросовестных субъектов предпринимательства, вовлекать их в обсуждение решений, не вводить ограничений без организации альтернативных дорог и проездов», — говорится в обращении бизнес-омбудсмена в адрес администрации Нижнего Тагила.

Сейчас запрещающий дорожный знак закрыт чёрной плёнкой. В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что теперь на указанном участке дороги остановка транспорта разрешена, а знак в скором времени демонтируют.