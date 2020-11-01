После взрыва в Челябинске прокуратура потребовала проверить все ковидные больницы Урала

После взрыва в будке кислородной станции Городской клинической больницы № 2 Челябинска на Урале проверят соблюдение мер безопасности в ковидных госпиталях. Такое указание дал заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв прокурорам регионов, входящих в Уральский федеральный округ. Об этом сообщается на сайте управления Генпрокуратуры в округе.

«Игорь Ткачёв дал указание прокурорам регионов, входящих в Уральский федеральный округ, тщательно проанализировать исполнение нормативов и правил соблюдения мер безопасности в учреждениях здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Прокуратура Челябинской области также организовала проверку по факту взрыва. К ней привлекли специалистов Ростехнадзора и других контролирующих структур. В ходе проверки «будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за ввод объекта в эксплуатацию и техническое обслуживание кислородного оборудования».