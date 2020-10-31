В больнице Челябинска прогремел взрыв. СМИ сообщают о двух погибших (ВИДЕО)

Утром 31 октября в центре Челябинска прогремел мощный взрыв. В результате возгорания взорвалась кислородная будка в поликлинике городской больницы № 2. Сейчас в городе ввели режим ЧС.

Как сообщает челябинское издание 74.ru, в поликлинике горбольницы № 2 загорелась кислородная будка, которая пристроена к студенческой поликлинике, перепрофилированной под стационар для ковидных больных. После этого произошëл взрыв пятикубового кислородного баллона, огонь перекинулся на два этажа поликлиники, а также соседний жилой дом. От взрыва в доме выбиты окна.

Источники сообщали о двух погибших пациентах ковидного госпиталя, у которых из-за пожара отключился кислород. Однако пока региональный Минздрав не подтверждает этой информации. Всего в больнице находилось примерно 170 пациентов, из них около 150 с подтверждённым COVID-19. Всех пациентов эвакуировали.

ТАСС со ссылкой на МЧС пишет, что кислородное оборудование было новым и использовалось впервые. Причиной инцидента могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования. Сейчас в городе введён режим ЧС.