После ссоры с родителями в Нижнем Тагиле пропал 22-летний парень

В Нижнем Тагиле пропал 22-летний Николай Ганцев. Молодой человек ушёл из дома ещё 13 апреля после конфликта с отцом и мачехой и до сих пор его местонахождение неизвестно. Николай живёт с семьёй в доме на улице Чайковского в Дзержинском районе, сообщает ИА «Все новости».

Вечером 13 апреля молодой человек выпил алкоголь и из-за этого повздорил с родственниками. По их словам, парень взял 7000 рублей и ушёл в неизвестном направлении. С собой он не взял ни документы, ни телефон. Родственники искали Николая в ближайших магазинах. Около 23 часов прохожие видели его в магазине, где он покупал спиртное.

«У него развитие ребёнка, он наивный, хотя и адаптированный. Искали на даче, но никто из местных его не видел. Предположили, что мог уехать в Ирбит, где раньше жил. Но и там следов не обнаружилось. Он парень приметный, невысокого роста, все, кто хоть раз его видел, сразу бы запомнили и могли опознать. Переживаем, что может что-то случиться: увидят деньги, отберут, а он ничего не сможет сделать», — рассказали родственники пропавшего ИА «Все новости».

Сейчас семья обеспокоена состоянием молодого человека. По словам родителей, молодой человек и ранее уходил из дома, но тогда у него был с собой сотовый телефон. В четверг, 15 апреля они обратилась с заявлением в МВД. Сотрудники полиции ведут поисковые мероприятия.

Николай Ганцев был одет в красную ветровку и чёрные спортивные штаны. Носит белую бейсболку и очки в тёмной оправе. Рост — около 150 см. Волосы короткие тёмно-русые, глаза карие. Если вы где-либо заметите этого человека, просим вас позвонить в отдел полиции № 17 по номеру 8 (3435) 97-68-02.