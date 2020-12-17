После ремонта в спортзале ДК «Юбилейный» смогут заниматься все жители Выи

В ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила полным ходом идёт ремонт спортивного зала. Подрядчик уже заменил окна и коммуникации в душевых и раздевалках. Работы должны завершиться до конца 2020 года, заявил сегодня на выездном совещании мэр Владислав Пинаев.

Капитального ремонта дворцовый спортзал не видел с момента открытия в 1957 году. По словам главы города, объект практически не эксплуатировался на протяжении последних лет.

«Зал был в удручающем состоянии. Кроме стен и решёток на окнах, тут практически ничего не было. Всё было старое, облезлое. Вопросы возникали и у посетителей ДК, и у жителей района, потому что вокруг хороших спортивных сооружений нет. Вопрос о реконструкции зала стоял достаточно остро, и мы нашли возможность его решить уже в этом году, — прокомментировал Владислав Пинаев. — В душевых, туалетах и раздевалках меняются коммуникации, меняется плитка, деревянные окна заменены на современные пластиковые. Мы полностью заменим пол, будет хорошая доска с качественным лаком. График достаточно сжатый — до конца года осталось не так много времени, но я вижу, что всё идёт в графике. Я думаю, что в январе следующего года зал откроет свои двери и все, у кого будет желание заняться игровыми видами спорта, смогу сюда прийти. Заниматься здесь будет одно удовольствие. Думаю, зал будет очень востребованный».

Также после ремонта в зале появятся новые баскетбольные кольца, волейбольная сетка, современный пол. На ремонт спортзала из городского бюджета выделено около 4 млн рублей. Работы проводит тагильская компания ООО «Леба НТ» и местные субподрядчики. Ежедневно в две смены на объекте трудится 50 человек, рассказал представитель генподрядчика Пётр Ковин.

«К сожалению, дворец большой, но мало места для репетиций, коллективов много, поэтому определённая часть репетиций проходила в спортзале. Они возобновятся после ремонта, потому что это будет чистое и красивое помещение. Также мы приглашаем на тренировки жителей района и планируем взаимодействовать со спортшколами города, предприятиями для проведения спортивных мероприятий по волейболу и баскетболу», — рассказала директор ДК «Юбилейный» Наталья Булыгина.