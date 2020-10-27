ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле возглавит экс-директор кинотеатра «Родина»

Новым директором дворца культуры «Юбилейный» станет известная в городе культурный менеджер Наталья Булыгина. Она вступит в должность 9 ноября. Эту информацию «Тагильскому рабочему» подтвердила начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Наталья Булыгина много лет работала директором кинотеатра «Родина 3D». Во многом благодаря ей в кинотеатре проходили фестивали, встречи с режиссёрами и спецпоказы картин. С 2018 года Булыгина трудится замдиректора по основной деятельности в Нижнетагильской филармонии.

Как сообщает «Тагильский рабочий», 9 октября с поста директора ДК «Юбилейный» ушла заслуженный работник культуры РФ Лидия Кирпиченко. Она занимала этот пост 30 лет, а во дворце она работала с 1964 года.