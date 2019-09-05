После расследования ФБК в Кремле пообещали проверить на коррупцию лидера «Единой России» в Москве Андрея Метельского

В Кремле проверят соблюдение антикоррупционного законодательства главой «Единой России» в Москве, зампредом Мосгордумы Андреем Метельским, со ссылкой на ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина пишут «Ведомости».

Ответ Рашкину направил глава управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, заявивший, что для проработки сведений, изложенных в запросе депутата, копии обращения Рашкина разосланы в компетентные государственные органы.

Рашкин обратился в администрацию президента 27 августа, он просил проверить информацию о бизнесе Метельского и его зарубежных активах. Кроме Кремля, обращение депутата ушло в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу.

В июне и августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил два расследования про Андрея Метельского. В первом говорилось, что его семье принадлежат четыре отеля в Австрии, во втором — что Метельский через подставное лицо владеет дилером мотоциклов Yamaha.

В конце августа Метельский подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Лидер «Единой России» в Москве связал публикации о себе с предстоящими выборами в Мосгордуму, в которых участвует как самовыдвиженец.