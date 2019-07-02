Навальному грозит новый судебный иск после публикации расследования ФБК

Лидер московских единороссов Андрей Метельский подаст в суд на Алексея Навального из-за расследования о своей собственности. Об этом оппозиционер сообщил в своих соцсетях.

Метельский является депутатом Мосгордумы уже четыре срока подряд и сейчас планирует избираться на пятый.

«Это расследование связано с выборами в Мосгордуму. Они пытаются опорочить мое честное имя, это слабая попытка кого-то в чем-то уличить», — рассказал Метельский в интервью РБК.

Напомним, 1 июля вышло расследование ФБК, в котором утверждается, что у Андрея Метельского и его родственников есть незадекларированная недвижимость на 6 млрд рублей. Также его матери принадлежит гостиничный бизнес в Австрии стоимостью 52 млн евро.

После публикации расследования чиновник выступил с заявлением, что не имеет никакого отношения к бизнесу его родственников. Он намерен подать на Навального судебный иск о защите чести и достоинства.