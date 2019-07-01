Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы

На сайте Алексея Навального появилось расследование Фонда борьбы с коррупцией. В нём утверждается, что у секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского и его родственников есть незадекларированная недвижимость на 6 млрд рублей. Также семье принадлежит гостиничный бизнес в Австрии.

Как утверждает Навальный, зарубежная недвижимость Метельского оформлена на его мать и сына Андрея. Также частью активов вице-спикера владеет его друг Пётр Ивановский, который работает его советником в Мосгордуме.

В новом расследовании ФБК говорится, что отельный бизнес в Австрии обошёлся семье Метельского примерно в 52 млн евро. По данным фонда, матери чиновника принадлежит участок Павелецкого вокзала в Москве площадью 1,2 гектара. В 2021 году там планируют построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.

В интервью «Эху Москвы» чиновник заявил, что не имеет никакого отношения к недвижимости о которой идёт речь в расследовании. Как утверждает единоросс, все жилые объекты принадлежат его матери и были куплены абсолютно законно.