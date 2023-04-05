После публикации АН «Между строк» председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку разрушающегося дома, построенного для детей-сирот в Кировграде и возбудить уголовное дело

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после публикации АН «Между строк» поручил возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав детей-сирот в Кировграде. Об этом сообщили в соцсетях Информационного центра СК России.

«В средствах массовой информации размещена публикация о ненадлежащем состоянии многоквартирного дома, построенного в 2013 году в Кировграде Свердловской области для детей-сирот. Сообщается, что, оказавшись в безвыходном положении, собственники квартир обращаются в различные инстанции, но безрезультатно. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организована процессуальная проверка. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Трёхэтажка на улице Лермонтова № 77 в Кировграде, построенная в 2013 году городскими властями для детей-сирот, за 10 лет превратилась в настоящий барак. Из-за износа общедомового имущества и долгов жильцов по ЖКУ от обслуживания здания отказалась управляющая компания. Сейчас дети-сироты и другие жильцы дома, которые приобрели здесь квартиры, не знают, куда им обращаться. Ночью, по их словам, слышно как дом проседает и скрипят стены. В некоторых квартирах лопаются даже пластиковые окна. По всему периметру здания на отмостках пошли трещины.