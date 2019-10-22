После попытки ограбления в Екатеринбурге банк «Открытие» выплатит компенсации семье погибшего клиента, погасит все его кредиты и отправит сотрудников в путешествие

После попытки ограбления в екатеринбургском офисе банка «Открытие» заявили о готовности выплатить компенсации семье клиента, который погиб при попытке остановить злоумышленника. Также банк отправит сотрудников в отпуск и усилит охрану во всех отделениях, сообщили 66.ru в пресс-службе «Открытия».

Напомним, 18 октября в офис банка «Открытие» в Екатеринбурге на улице Малышева ворвался вооружённый грабитель. Он застрелил посетителя, пытавшегося его остановить. Банк взял на себя расходы по организации похорон погибшего Олега Лебедева и сделал единовременную выплату его супруге. Кроме того, «Открытие» будет ежемесячно выплачивать пособие несовершеннолетней дочери Лебедева и погасит все его кредитные обязательства.

В отделениях банка начнут дежурить сотрудники охранного предприятия, заявили в «Открытии».

Также банк окажет психологическую помощь своим сотрудникам. Работников, которые в момент попытки ограбления находились на своих местах, отправили во внеочередной отпуск. Им организуют встречу с психологом, а позже отправят в путешествие за счёт средств банка.

Как рассказал 66.ru источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, погибший клиент пришёл оформлять кредит, но не успел, так как бросился останавливать преступника. Также источник уточняет, что грабитель не был клиентом «Открытия».