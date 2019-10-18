В центре Екатеринбурга мужчина совершил вооружённое нападение на банк, один человек погиб

На проспекте Малышева в Екатеринбурге вооружённый мужчина совершил попытку ограбления отделения банка «Открытие». Как пишет 66.ru, налётчик смертельно ранил одного из клиентов банка.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что нападавший действовал в одиночку.

«В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья. И потребовал у работников банка деньги. Чтобы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении», — пояснили в ведомстве.

Также в полиции подтвердили гибель посетителя банка, который попытался самостоятельно задержать грабителя.

По информации издания «Лампа», погибшего зовут Олег Лебедев, ему было 57 лет.

По данным Baza, грабителя зовут Виталий Дикушин. Он зашёл в отделение банка на Малышева в 11:55 по местному времени. На голове у него был чулок, в руках — ружьё и пакет с предметом, похожим на гранату. Мужчину удалось задержать до приезда полицейских.

Накануне было совершено нападение на банк «Открытие» в Тюмени.