После отмены штрафов и пеней россияне массово перестали платить за коммуналку

Решение властей России отменить штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ жители многих регионов восприняли как разрешение не платить за коммуналку, что привело к кризису в отрасли, которая теперь нуждается в господдержке, пишут «Известия».

Соответствующие предложения уже направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Так, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в своём письме на имя главы правительства предложила 12 мер по поддержке предприятий ЖКХ, пострадавших в результате пандемии коронавируса. В частности, речь идёт о включении организаций водонапорно-канализационного хозяйства в список системообразующих, о компенсациях недополученной выручки и выпадающих доходов (из-за роста неплатежей), а также об отсрочке по налоговым платежам и кредитам.

«Ситуация во всей отрасли ЖКХ очень тяжёлая, так как платежи населения существенно сократились. Особенно после того, как людям сказали, что им за это никаких штрафов не грозит», — пояснила Хованская.

Она отметила, что в большей степени пострадали предприятия водоснабжения и водоотведения: из-за нехватки денег, по словам парламентария, возникла угроза ухудшения качества этих услуг населению и массового увольнения сотрудников этих организаций. Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова также заявила, что отрасль оказалась в затруднительной ситуации по двум причинам. Во-первых, предприятия не получили никаких мер поддержки со стороны властей, во-вторых, жители многих регионов восприняли отмену штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ как разрешение не платить вовсе.

«К огромному сожалению, платежи водоканалов провалились до 50%, а в некоторых регионах — до 70%. Мы пытаемся сами выравнивать эту ситуацию, но это очень тяжело», — пояснила она.

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