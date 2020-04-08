Операторы водоснабжения предупредили правительство о риске перебоев

Руководители частных операторов систем водоснабжения и водоотведения обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с резким падением платежей из-за пандемии коронавируса и решением правительства до конца года отменить пени за неуплату коммунальных услуг, со ссылкой на обращение пишет РБК.

Обращение направлено от гендиректора «Росводоканала» Антона Михалькова, председателя совета директоров «РКС-Менеджмента» Григория Теряна и исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елены Довлатовой. По их словам, недостаток денег может привести к росту аварийности. Согласно прогнозам, количество собранных платежей упадёт в три-четыре раза — с 95–96% до 25–30%. В первую очередь это связывают с мораторием, наложенным на взимание пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ. Михальков отметил, что отмену пени значительная часть людей фактически расценила как возможность не платить.

Кроме того, на ситуацию влияют ограничения, наложенные на передвижение людей и оплату наличными, и снижение платёжеспособности потребителей. Также сокращается потребление воды промышленными предприятиями, которые приостановили свою деятельность.

По оценкам Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, при потере 60–70% платежей отрасль недосчитается 240–280 миллиардов рублей. По словам Михалькова, объём недополученных доходов будет сравним с размером запланированных на 2020 год трат на развитие инфраструктуры и превысит сумму, заложенную на текущий ремонт. Кроме того, из-за коронавируса выросли расходы компаний: в условиях пандемии необходимы усиленная очистка и обеззараживание, а производители реагентов из-за падения курса рубля подняли цены.

Водоканалы просят отменить пени только для граждан, получающих субсидии и компенсации на оплату жилья и услуг ЖКХ, обеспечить оплату со стороны бюджетных организаций и погашение уже накопленных ими долгов, предоставить субсидии самим водоканалам для компенсации дополнительных расходов, отменить плату за эквайринг на период карантина и комиссию у платёжных агентов.