После неудачной попытки задержания спецназом экс-президент Киргизии объявил бессрочный митинг

Спецназ после нескольких часов штурма не смог задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его резиденции, пишет Kloop. Атамбаев объявил, что 8 августа его сторонники начнут бессрочный митинг у здания парламента и администрации президента в Бишкеке. Экс-президент также пообещал отпустить захваченных его сторонниками бойцов спецназа.

В ходе штурма погиб 22-летний боец спецназа, власти обвинили в его гибели сторонников Атамбаева. Число пострадавших, по последним данным, превысило 50 человек.

В конце июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему президенту. В прокуратуру передали перечень обвинений, в том числе в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ведомство поддержало часть из них. В тот же день возле дома Атамбаева в пригороде Бишкека собрались несколько сотен его сторонников, которые поставили юрты и выставили на дороге бетонные блоки.