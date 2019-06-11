После голодовки сирот у здания правительства в Хабаровске возбуждено уголовное дело

Прокуратура Хабаровского края провела проверку после того, как несколько бывших воспитанников детских домов, не получивших законное жильё, объявили голодовку у здания правительства региона. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что один из застройщиков (ООО СЗ «Градъ-Сервис»), который должен был возвести 10-этажный дом с квартирами для детей-сирот, не выполнил своих контрактных обязательств до 1 февраля 2019 года. Установлено также, что застройщик получил аванс за счёт бюджетных средств в размере, превышающем стоимость квартир, которые должны быть выделены детям-сиротам. Согласно изменениям федерального законодательства, вступившим в силу с 1 января 2019 года, количество закупаемых квартир для детей-сирот в многоквартирном доме не может превышать 25% от общего количества жилья, отмечается в сообщении.

По данному факту застройщик и руководитель компании привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия не влекут уголовной ответственности).

Напомним, 3 июня группа бывших воспитанников детских домов начала голодовку у здания краевого правительства, они требовали у властей положенное им по закону жильё. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дважды лично встречался с активистами. По его словам, в 2019 году для детей-сирот в Хабаровском крае будет построено 580 квартир. Протестующим на площади были предложены варианты временного размещения в краевых общежитиях, после чего они прекратили свою акцию.