В Хабаровске бывшие воспитанники детдомов объявили голодовку у здания правительства

В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов, которым не дали положенного им по закону жилья, объявили голодовку перед зданием местного правительства, пишет AmurMedia.

Всего на площади Ленина собрались около десяти человек, они принесли с собой складные стулья и не собираются уходить.

«У нас на руках есть судебное решение, по которому положено жильё. Нам всем уже больше 25 лет, а средняя продолжительность ожидания квартир — 10 лет», — рассказала одна из участниц протеста.

По словам протестующих, они уже писали коллективное обращение в Генпрокуратуру, однако ответа так и не получили. Кроме того, 18 марта участники голодовки уже встречались с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который обещал решить в вопрос в ближайшее время, однако с тех пор ничего не изменилось. Как сообщает DVHAB.ru, участники голодовки также встречались с губернатором утром 3 июня — до того, как начать голодовку. В правительстве заявили, что знают о сложившейся ситуации. По словам пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко, в 2019 году правительство края планирует сдать более 580 квартир для сирот, большая часть участников акции протеста получат жильё до нового года.