«После чемпионата мира дети толпами приходят записываться на футбол, а стадионов-то нет!» РФС запретил ФК «Уралец-НТ» проводить матчи на «Высокогорце»

Футбольный клуб «Уралец-НТ» пропустит игру очередного тура чемпионата России III дивизиона «Урал — Западная Сибирь» с коркинским «Шахтёром» из-за неготовности городских стадионов принимать официальные соревнования. По словам исполнительного директора клуба Юрия Ветлугаева, стадион «Высокогорец», где проходят домашние игры команды, не готов принимать матчи уровня III дивизиона чемпионата России. Согласно документу, направленному в адрес генерального директора клуба Сергея Ионаса управлением по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики тагильской мэрии, на сегодняшний день ни один стадион города не соответствует требованиям безопасности регламента РФС.

«25 августа на “Высокогорец” приехала комиссия и выяснилось, что стадион не готов технически и не соответствует регламенту РФС по безопасности, — рассказал “Между строк” Ветлугаев. — Мы обратились в Верхнюю Салду и Невьянск, но в Салде нам ответили, что стадион “Старт” занят корпоративными спортивными соревнованиями, а в Невьянске поле также не соответствует требованиям. Мы написали в федерацию письмо об отказе играть в этом туре, и нам засчитали техническое поражение 0:3. Впереди два выезда в Тюмень и Тобольск, и мы к ним готовимся. А последняя домашняя игра 30 сентября под вопросом. Будем искать возможность сыграть в Екатеринбурге, иначе нас снимут с чемпионата за повторный отказ. А потом нужно встречаться с руководством города, потому что после чемпионата мира в футбольных секциях просто бум, дети толпами приходят записываться, а аккредитованных стадионов, готовых принять официальные соревнования, в Нижнем Тагиле нет».

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила оперативный комментарий предоставить не смогли, попросив сделать официальный запрос.

Напомним, в конце августа домашний матч «Уральца-НТ» с тобольским «Тоболом» прошёл при пустых трибунах. Прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Владимир Мартынов тогда пояснил АН «Между строк», что проводить мероприятия на спортивных объектах разрешается только в том случае, если они прошли сертификацию и соответствуют всем мерам безопасности.