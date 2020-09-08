После 15 лет ожидания у Центра образования №1 в Нижнем Тагиле появился свой стадион

У Центра образования № 1 в Нижнем Тагиле появился школьный стадион, которого учреждение ждало порядка 15 лет. Сегодня в церемонии открытия участие приняли руководство и ученики школы, представители подрядчика и администрации города. Теперь школьники смогут играть в футбол на поле с искусственным покрытием размером 30 х 60 метров, проводить соревнования на баскетбольной площадке и сдавать нормы ГТО на беговой дорожке и специальных турниках.

«У меня здесь учились дети, сейчас учатся и внуки. Ещё два года назад это сложно было назвать спортивной площадкой, это было местом для выгула собак. Дети здесь занимались физкультурой только зимой на лыжах, летом если здесь и был какой-то корт, то тоже в ужасном состоянии. Когда нам сказали, что здесь будут делать спортивную площадку, мы и представить не могли, что она будет с баскетбольной площадкой, турниками, профессиональной беговой дорожкой», — говорит местная жительница Татьяна.

Спортивную площадку планировали открыть ещё в октябре прошлого года. Но, по словам главы города Владислава Пинаева, сначала не позволяли погодные условия, затем эпидемиологическая ситуация в городе. По итогам открытого электронного конкурса строительством стадиона занялось сначала микропредприятие ООО «Караван» из Екатеринбурга. Но позже выяснилось, что подрядчик срывает срок сдачи объекта почти на месяц. Пинаев тогда отстранил от должности своего заместителя по строительству и горхозяйству Владимира Юрченко из-за конфликта интересов, а после заключил контракт с МУП «Тагилдорстрой».

«Здесь сложность была в том, что мы начали работать после другого подрядчика, да и у нас был большой объём работ на других объектах. Но в итоге мы всё равно зашли, заместили промокшие грунты большим объёмом щебня. Завезли качественный искусственный газон, который имеет аккредитацию FIFA, тоже переживали за эту поставку. Но всё получилось хорошо, мы прошли исследования, заказчик выявил некоторые нарушения, которые к сегодняшнему дню уже устранены», — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.