С 15 апреля посещение природного парка «Река Чусовая» стало платным. Постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Теперь разовое посещение будет стоить около 200 рублей, это 1,5% прожиточного минимума.

Постановление опубликовано на официальном сайте парка. Согласно ему, посещать территорию парка бесплатно могут лишь жители населённых пунктов, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий.

Помимо «Реки Чусовой», заплатить придётся за посещение парка «Оленьи ручьи» (2,7% прожиточного минимума), «Бажовские места» (1,3%), заказника «Режевской» (1%). Вход в Шарташский лесопарк в Екатеринбурге также станет платным (0,5%), но только с 2031 года.