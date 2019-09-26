Посчитать зеркала, найти кабинет истории и не заблудиться. Для учеников самой большой школы Нижнего Тагила провели квест

Пятиклассники новой школы № 100 в Нижнем Тагиле смогли лучше узнать образовательное учреждение с помощью квеста. Новые ученики пробежались по всем этажам здания и выяснили, сколько зеркал на первом, шахматных фигур на втором, мягких диванов на третьем и кабинетов математики на четвёртом.

Четыре этажа, более 70 кабинетов и почти 1200 учеников. Сложно не заблудиться и вовремя прийти на урок, особенно новичкам. Для того чтобы дети не перепутали кабинет русского языка со столовой, совет старшеклассников школы разработал для пятых классов адаптационный квест.

«Мы хотим, чтобы они быстрее адаптировались ко всем кабинетам, ко всем учителям, чтобы они быстрее узнали всю школу. Задания будут разные. Мы будем спрашивать, например, где находится кабинет истории. Много заданий на количество: например, нужно будет ответить, сколько зеркал находится на первом этаже, и они будут либо ходить считать, либо уже владеют этой информацией», — рассказал десятиклассник Михаил Докучаев.

В интерактивной игре участвовало шесть пятых классов. На каждом этаже участникам выдавали маршрутные листы с заданиями и вопросами, а им нужно было за короткий промежуток времени найти правильный ответ. На практике оказалось, что многие ребята уже знакомы с некоторыми частями школы, поэтому с поставленными задачами справлялись быстро.

«Нам понравилось считать всякие предметы, мы не смогли найти, сколько всего сидений в актовом зале. Кто-то насчитал 480, кто-то — 500. Это было немного сложно, но после этого квеста я стала лучше знать, сколько кабинетов математики, где кабинет химии», — говорит пятиклассница Даша Рожина.

«На втором этаже 11 диванов, а кабинетов математики — четыре. Самое сложное было найти кабинет на втором этаже, потому что в квесте, видимо, что-то напутали, сделать это было практически невозможно. Но вообще квест нам понравился», — высказался ученик 5 «А» класса Сергей Неделяев.

Однако узнать все задания и познакомиться со всеми этажами «сотки» ребятам так и не удалось — игру прервала пожарная тревога. К счастью, она оказалась учебной. Эвакуация, впрочем, стала ещё одним приключением для участников квеста.

Напомним, школа № 100 впервые открыла двери для учеников 2 сентября этого года. На создание и оборудование самой современной школы города был потрачен почти миллиард рублей. Только на оснащение материально-технической базы из областного бюджета выделено 107 млн рублей. Сегодня стало известно, что школа получила лицензию на осуществление образовательной деятельности.