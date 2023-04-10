Поругался с женой. Стали известны подробности инцидента с падением мужчины с моста в Нижнем Тагиле 

Стали известны подробности инцидента с падением 49-летнего мужчины с моста на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле 9 апреля. Как рассказали АН «Между строк» в следственном отделе по Тагилстроевскому району, мужчина выжил и сейчас находится в стабильном состоянии под наблюдением медиков. Также выяснилось, что незадолго до случившегося пострадавший поругался с женой.

Напомним, 9 апреля около 12:00 с моста на улице Космонавтов упал 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По сообщениям очевидцев, он сделал это добровольно и намеренно.