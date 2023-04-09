В Нижнем Тагиле пьяный мужчина упал с моста на улице Космонавтов

Сегодня, 9 апреля, около 12:00 с моста на улице Космонавтов упал 49-летний мужчина. В результате падения он получил множественные травмы, но остался жив. Очевидцы вызвали оперативные службы. Спасатели центра защиты населения Нижнего Тагила совместно с медиками оказали пострадавшему первую помощь на месте падения и на лодке доставили его на берег.

«Сотрудники полиции установили личность мужчины, он 1974 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший с травмами госпитализирован в больницу, в отделе полиции № 18 устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По словам очевидцев, мужчина самостоятельно перелез через ограждение моста.