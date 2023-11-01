Попавший в жуткое ДТП игрок ФК «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов умер в больнице, не приходя в сознание

Сегодня утром, не приходя в сознание, спустя три недели нахождения в коме скончался игрок футбольного клуба «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов. Спортсмен вместе с товарищами по команде попал в страшное ДТП вечером 12 октября.

Напомним, инцидент произошёл на 25-м километре трассы Горнозаводск — граница Свердловской области около 22:00.

В тот день четверо футболистов нижнетагильского клуба возвращались в Нижний Тагил из родного Пермского края (все они до перехода в «Уралец» были воспитанниками ФК «Амкар Пермь»). В какой-то момент Lada Priora, за рулём которой находился один из спортсменов Денис Федорочев, выехала на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулась с «Газелью».

От удара легковушка получила серьёзные повреждения, вылетела на обочину и перевернулась. Футболист Евгений Ситников погиб на месте, а Кирилл Кочетов впал в кому. Их товарищи, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников, получили различные травмы и были госпитализированы.

В краевом МВД по факту случившегося сначала была организована доследственная проверка, а после возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека) в отношении Дениса Федорочева.