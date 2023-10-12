Стали известны подробности смертельного ДТП с участием футболистов ФК «Уралец-ТС»

В отделе пропаганды ГИБДД Пермского края рассказали подробности ДТП, в котором погиб футболист ФК «Уралец-ТС» Евгений Ситников. Авария произошла накануне вечером, около 22:00.

Госавтоинспекторы уточнили, что четверо футболистов нижнетагильскго клуба находились в салоне автомобиля Lada Priora. Легковушка двигалась по трассе Горнозаводск — граница Свердловской области, когда на 25-м километре дороги она лоб в лоб столкнулась с ехавшей навстречу «Газелью».

Евгений Ситников погиб на месте. Его коллега Кирилл Кочетов впал в кому. Члены команды Денис Федорочев и Кирилл Мыльников также получили различные травмы. Все трое сейчас находятся в больнице.

В дорожном ведомстве ИА «Все новости» сообщили, что по факту инцидента организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Футбольные клубы «Амкар Пермь» и «Уралец-ТС» в своих соцсетях сообщили, что совместно окажут всю необходимую поддержку родным Евгения Ситникова и объявили сбор средств в поддержку семьи погибшего.