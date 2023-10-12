В страшном ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погиб футболист тагильского клуба «Уралец-ТС»

Сегодня ночью на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием футболистов ФК «Уралец-ТС». Один из них, 34-летний защитник Евгений Ситников, скончался на месте. Об этом в своих соцсетях рассказало руководство клуба.

По предварительной информации, вместе с Ситниковым в автомобиле находились Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. Все они были уроженцами Пермского края и предположительно возвращались из дома в Нижний Тагил, где в течение этого сезона выступали в составе ФК «Уралец-ТС».

На момент публикации известно, что Кирилл Кочетов находится в коме. Два других участника аварии, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников, получили различные травмы. Подробности ДТП пока неизвестны. В руководстве тагильского клуба пообещали поделиться подробностями трагедии позже. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области, авария произошла на территории Пермского края.