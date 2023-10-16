Футболист тагильского клуба «Уралец-ТС» стал фигурантом уголовного дела из-за смертельного ДТП в Пермском крае

На одного из футболистов нижнетагильского клуба «Уралец-ТС», попавшего в ДТП на трассе в Пермском крае, завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, в отношении 23-летнего водителя автомобиля, в котором ехали футболисты, было возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Несмотря на то, что в полиции не называют имя спортсмена, известно, что за рулём в момент аварии находился Денис Федорочев, о чём он сам рассказал изданию 360tv.ru после аварии.

Напомним, страшное ДТП произошло на 25-м километре трассы Горнозаводск — граница Свердловской области 12 октября около 22:00. В результате лобового столкновения автомобиля Lada Priora, в котором находились четверо футболистов нижнетагильского футбольного клуба «Уралец-ТС», и грузовой «Газели» пассажир легковушки 33-летний Евгений Ситников погиб на месте. Члены команды Денис Федорочев и Кирилл Мыльников получили различные травмы и были госпитализированы. Их коллега Кирилл Кочетов впал в кому. Как сообщили изданию «РБК Пермь» в пресс-службе Минздрава Пермского края, на 16 октября состояние Кочетова оценивается медиками как крайне тяжёлое, но стабильное.