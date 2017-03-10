Попавший в больницу на соревнованиях в Санкт-Петербурге тхэквондист возвращается в Нижний Тагил

На этой неделе тагильский спортсмен Михаил Лебедев, попавший в больницу после первенства России по тхэквондо ITF, вернётся в Нижний Тагил. Состояние 15-летнего тагильчанина нормализовалось, и в ближайшие дни его выпишут из детской городской больницы № 5 им. Филатова. Напомним, 25 февраля после боя в Санкт-Петербурге Миша в тяжёлом состоянии был госпитализирован, врачи диагностировали разрыв кишечника.

«Мише уже сняли часть швов, разрешили вставать и ходить потихоньку, расширили рацион питания, настроение бодрое», – рассказал тренер Владимир Морозов.

Примерно через месяц Мише предстоит ещё одна операция, которую медики рекомендовали провести в этой же больнице. Собранных денег, говорит Наталья Лебедева, хватит и на уход за Мишей, и на повторную поездку.

«Я даже зачастую не знаю ни имён, ни фамилий тех людей, которые с первого дня и по сей день поддерживают, переводят деньги. И местные, питерские спортсмены приходят. С Тагилом постоянная переписка, звонят, – говорит Наталья Лебедева. – Это, знаете, просто бесценное и незабываемое состояние – когда пришла нежданная беда, а рядом с тобой оказалась целая армия друзей, которые не дают упасть, даже подумать о грустном не дают. Дай Бог вам всем здоровья».

Агентство новостей «Между строк»