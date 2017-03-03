Нужна помощь! Спортсмен из Нижнего Тагила попал в реанимацию после первенства России по тхэквондо

В какой момент случился удар, из-за которого 15-летний тагильчанин Михаил Лебедев оказался в реанимации, не заметил никто: ни судья, ни тренер, ни зрители. 25 февраля на первенстве России по тхэквондо ITF в петербургском клубе «Комета» на Загребском бульваре мальчик закончил бой, победив соперника, и только после рассказал тренеру о боли внизу живота.

«Мы сначала обратились к медикам, которые дежурили на соревнованиях. Но боль не утихала, и мы сразу приняли решение вызывать скорую. Всё произошло в течение буквально часа, и Миша уже был в больнице», – рассказал тренер Владимир Морозов.

Миша был госпитализирован в детскую городскую больницу № 5 им. Филатова. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Завтра в Санкт-Петербург вылетает Мишина бабушка Наталья Лебедева, она единственный опекун мальчика. Летят вместе с тренером, чтобы узнать прогнозы врачей – по телефону медики ничего не говорят.

«Вот когда вы приедете, говорят, и докажете нам, что вы опекун, мы всё расскажем, а так сама ничего не знаю, только то, что он в сознании, но в реанимации. То ли это всё-таки селезёнка, то ли кишечник, ничего не понятно, – говорит Наталья Лебедева. – Очень надеюсь, что Миша справится, организм молодой, верим только в лучшее. Я врачам сказала: вы хоть передайте ему, что я уже еду и скоро буду рядом…»

Тренер Морозов уже подыскивает варианты съёмного жилья недалеко от больницы, чтобы бабушка могла остаться там до выписки.

«За все годы соревнований никогда не было серьёзных травм, – говорит Наталья Лебедева. – Миша ведь с 9 лет занимается у меня, как пошёл вслед за другом Семёном Востриковым на тренировки, так и понравилось. И тренер у них, как отец, всё время вместе с ребятами везде, и мы с ним отпускаем на соревнования, даже не переживая, доверяем полностью. И в этой ситуации Владимир Морозов всё верно сделал, быстро вызвали скорую. Кто же знал, что такое может случиться».

Это был для всех очень важный турнир, отбор на Европу, и соперниками сборной Свердловской области, куда вошёл и Миша, была сборная Чечни. На татами выходили чемпионы России, обладатели Кубков мира – уровень высочайший, соответственно, скорость и сила ударов.

«Миша – сильный парень. У него уже 1-й взрослый разряд. Он целенаправленно идёт к победам и их достигает. В прошлом октябре стал обладателем Кубка Сибири, в ноябре хорошо показал себя на Кубке России, в декабре занял третье место на Кубке мира. Он волевой парень, он справится, мы все в это верим, по-другому никак!» – говорит тренер.

Руководство спортшколы «Уралец», где тренируется Миша, выделило деньги на перелёт, что-то останется на аренду жилья для бабушки. Денег немного. Бабушка со своим опекунским пособием в Санкт-Петербурге не потянет ровным счётом ничего. Тагильские спортсмены решили поддержать семью и просят к ним присоединиться.

Номер карты Сбербанка Лебедевой Натальи Алексеевной: 4276 1622 5149 8272

Агентство новостей «Между строк»

Фото: соцсети