«Понимания и поддержки жителей мы не нашли». Депутаты и чиновники не знают, что делать с  бесхозным кортом в центре города

Депутаты городской думы Нижнего Тагила и чиновники не могут решить вопрос с бесхозным кортом в одном из дворов в центре города. Тема реконструкции и содержания корта во дворе домов на улицах Газетной и Первомайской поднимается уже не первый раз. Спортивное сооружение находится без обслуживания более 10 лет. Договориться о демонтаже или восстановлении корта жильцы и власти города не могут.

На заседании комиссии гордумы по молодёжной политике, физкультуре и спорту 19 апреля глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев заявил депутатам, что во время общения жильцов с управляющей компанией большинство отказалось вкладывать свои средства в ремонт корта. Об этом свидетельствуют документальные подтверждения коммунальщиков.

Однако сами жители отмечают, что ещё не во всех домах прошли общедомовые собрания. Никаких объявлений на доме о предстоящем обсуждении не было, рассказала одна из жительниц.

«Понимания и поддержки жителей мы не нашли. Существует определённая группа жителей, я с ними встречался сам, это пожилые люди, они как раз настаивают на ремонте, но в вопросе содержания они принимать участия не хотят. Также и участвовать в программе благоустройства. Все мы понимаем, что, если демонтировать корт, там образуется стихийная парковка. А платить по 300 рублей в месяц в течение трёх лет жители не хотят. Не вижу никаких позитивных перспектив», — рассказал Мальцев.

По словам чиновников, жильцы отказываются от участия в программе по благоустройству дворов, так как не согласны на софинансирование. При этом с просьбой решить судьбу площадки к депутатам обратились сами жители.

«Не можем же мы затащить людей за уши, чтобы они приводили свои дворы в порядок», — сказал председатель комиссии Гаджи Абдулов.

По словам Геннадия Мальцева, ремонт корта может осложниться тем, что под ним находится ряд сетей, в том числе высоковольтный кабель, поэтому, вероятно, что-то построить на этом месте не получится. Уточняется, что земля, на которой стоит корт, числится за муниципалитетом.

«На собрании жильцов Газетная, 69 я услышала, что унылый вид никого не устраивает, но платить рублём никто не согласен. Вопрос о дополнительных тратах не вызвал инициативы», — дополнила депутат округа № 11 Елена Городилова.

Напомним, что вопрос о ремонте и содержании корта депутаты городской думы начали рассматривать 14 февраля этого года, однако сейчас парламентариями и чиновниками принято решение вновь отложить решение по демонтажу объекта до осени. Главе Ленинского района Геннадию Мальцеву поручено проконтролировать обсуждение вопроса демонтажа корта между УК и жильцами всех домов, во дворе которых находится строение.