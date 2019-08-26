Помощника главы УФСБ по Москве сняли с должности после дела Ивана Голунова

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев покинул свой пост. Имя Медоева упоминалось в расследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.

«Марата сняли около месяца назад», — рассказал собеседник РБК, близкий к спецслужбе.

В расследовании Голунова утверждалось, что близкие к Медоеву и его руководителю генералу Алексею Дорофееву люди контролируют московский похоронный рынок. Также в материале сказано, что действующий директор государственного бюджетного учреждения «Ритуал» Артём Екимов в 2015 году был назначен на свою должность по протекции Дорофеева. По данным издания, Екимов является близким другом подполковника Медоева. Источник «Медузы» утверждает, что Марат Медоев иногда «разруливает со стороны "Ритуала" неприятные ситуации».

Напомним, в июне журналист Иван Голунов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Голунов связал своё задержание с подготовкой материала о столичном ритуальном рынке. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично объявил о прекращении дела.