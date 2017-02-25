Пользователи «ВКонтакте» могут пожаловаться на призыв к суициду

В социальной сети «ВКонтакте» в графе для жалоб на записи и комментарии появилась новая строчка – призыв к суициду. Об этом Tjournal.ru рассказал представитель компании. Такая мера была введена после начала блокировки пользователей, использующих хэштеги, связанные с так называемыми «группами смерти». Как сообщил пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников, функция появилась 27 февраля для «более эффективной обработки поступающих жалоб пользователей».

Издание отмечает, что функция пока доступна только для пользователей ПК и мобильных браузеров. В компании заверили, что нововведение в обозримом будущем появится и в приложениях.

С середины февраля 2017 года «ВКонтакте» стала блокировать страницы пользователей, использующих хэштеги, связанные с суицидальными пабликами.

13 февраля в Госдуме рассказали о готовом законопроекте о введении уголовной ответственности за склонение ребёнка к самоубийству. По словам вице-спикера нижней палаты Ирины Яровой, документ предлагает расширить действующий состав статьи 110 Уголовного кодекса РФ о доведении до самоубийства.

«Мы предлагаем установить ответственность за содействие в совершении самоубийства – советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийства, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства», – сказала Яровая.

Она напомнила, что в настоящее время в интернете действует большое количество сайтов, где пропагандируется добровольная смерть или предоставляются разные услуги для суицида. Сейчас Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание только за доведение до самоубийства через унижение человека, но если ребёнка добровольно довели до этого, то наказать подстрекателя невозможно.

Агентство новостей «Между строк»