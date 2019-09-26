Получившие ожоги в Турции дети выписываются из больницы

Дети, которых на финальном ужине в турецком отеле облили горящим маслом, будут выписаны из больницы 27 сентября, рассказал E1.ru их отец Михаил. Ранее он сообщал, что младшего сына, которому три с половиной года, хотели оставить в больнице ещё на две недели.

«Завтра нас выписывают из стационара, я всех вместе завтра заберу домой. Старшему, скорее всего, уже в понедельник закроют больничный, у него всё заживает, ему сняли бинты. А младшему нужно будет ещё дома лечиться и иногда ездить в больницу на перевязки. Он тоже очень хорошо себя чувствует, как ребёнок-непоседа бегает, падает, настроение у него хорошее. У супруги тоже всё нормально», — рассказал Михаил.

Он также рассказал, что с момента возвращения в Россию ни туроператор, ни представители отеля с ними на связь не выходили.

Напомним, восемь человек, в том числе мальчики 3,5 и 10 лет из Екатеринбурга, получили ожоги горящим маслом на ужине в отеле Club Paradiso в турецком посёлке Кестель. По словам отца ребят, во время шоу повар допустил ошибку и горящее масло полилось на людей.

Мужчина добавил, что помощь пострадавшим оказывали немцы и голландцы, а российские туристы снимали инцидент на видео. Отец также сказал, что отель взял на себя вину за ЧП и оплачивает лечение пострадавших в турецкой клинике и дальнейшее лечение детей в России. Авиабилеты детям и жене оплатит страховая компания, а отцу — отель.