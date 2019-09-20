Детей из Екатеринбурга обожгли горящим маслом в турецком отеле

Восемь человек, в том числе мальчики 3,5 и 10 лет из Екатеринбурга, получили ожоги горящим маслом на ужине в отеле Club Paradiso в турецком посёлке Кестель, со ссылкой на отца пострадавших ребят пишет E1.ru.

По его словам, во время шоу повар допустил ошибку и горящее масло полилось на людей.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребёнок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: 3,5 и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2-й и 3-й степени. Он пока не сможет перенести перелёт, мы остаёмся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле. Завтра к ночи, надеюсь, получится отключить капельницы и мы улетим. В Кольцово, я надеюсь на туроператора, нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр при девятке. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребёнок от плача захлёбывался», — рассказывает отец.

Мужчина добавил, что помощь пострадавшим оказывали немцы и голландцы, а российские туристы снимали инцидент на видео. Отец также сказал, что отель взял на себя вину за ЧП и оплачивает лечение пострадавших в турецкой клинике и дальнейшее лечение детей в России. Авиабилеты детям и жене оплатит страховая компания, а отцу — отель.