Полпредская телекомпания «Ермак» погасила долг перед работниками

Уральская окружная телерадиокомпания «Ермак», которая занималась освещением деятельности полпредства и жизни регионов УрФО, полностью погасила долги по заработной плате перед сотрудниками канала. Об этом сообщается в ответе зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на запрос свердловского депутата Госдумы Андрея Альшевских. Ранее народный избранник просил сотрудников ведомства возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам УОТК «Ермак».

«СКР проведена процессуальная проверка, в ходе которой установлено, что в 2017 году в связи с финансовыми затруднениями в телерадиокомпании образовалась задолженность перед работниками по выплате заработной платы за январь и частично февраль, в связи с чем госинспекцией труда возбуждено административное дело и назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, судом в пользу 19 работников вынесены судебные приказы о взыскании задолженности по заработной плате», — говорится в ответе Краснова.

Поскольку срок невыплаты не превышал двух месяцев и задолженность по заработной плате уже полностью погашена, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Уральская окружная телекомпания «Ермак» освещала деятельность полпредства и события, происходящие в регионах УрФО, с 2002 года до 11 февраля 2017-го. В середине октября 2016 года «Ермак» возглавил экс-депутат НТГД Андрей Муринович, сменив на посту Татьяну Николаеву. В 2017-м выяснилось, что он изначально был назначен руководителем канала для проведения оценки его финансового состояния для некоего инвестора. Планировалось, что инвестор выкупит долю бывшего президента «Ермака» Татьяны Николаевой (62%) и вложит средства в развитие компании, чтобы создать альтернативу «Областному телевидению» — проправительственный канал свердловских властей. Однако по итогам оценки канала был сделан вывод, что покупать его невыгодно. Муринович инициировал закрытие полпредского телеканала и написал заявление об увольнении.

Перед сотрудниками «Ермака» образовалась большая задолженность по зарплате. В сентябре работники канала рассказали Znak.com, что 20 сотрудникам до сих пор должны 1,2 млн рублей. Кто ответственен за образование задолженности и выплату, прокуратуре выяснить не удаётся: ни один из бывших руководителей компании не хочет брать на себя ответственность за долги перед сотрудниками. Андрей Перла, от которого областная прокуратура требовала разобраться с долгами сотрудникам «Ермака», не работает помощником полпреда президента в УрФО Игоря Холманских с октября 2016 года. Бывший президент «Ермака» Андрей Муринович до сих пор значится президентом телекомпании в реестре юрлиц, хотя подал заявление об отставке ещё девять месяцев назад, сейчас он добивается своего увольнения через суд.