Полпред президента в Свердловской области предупредил об антиковидных ограничениях в новогодние праздники

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев объявил, что предновогодняя торговля в Свердловской области пройдёт в условиях коронавирусных ограничений, сообщает Znak.com.

«Речь идёт о таких ограничительных мерах, как масочный режим, социальная дистанция, проверка QR-кодов. При этом он призвал контролирующие органы не давить и аккуратно назначать штрафы, чтобы не нанести удар по бизнесу», — пишет издание.

По мнению полпреда, для торговли, общепита, сферы услуг особенно важно отладить систему работы с ограничительными мерами именно в преддверии предновогоднего ажиотажа.

Напомним, что с 30 октября жители Свердловской области старше 18 лет обязаны предъявлять QR-коды, справки о вакцинации, перенесённой болезни, медотводе и результатах ПЦР-теста вместе с паспортом на входе в различные общественные заведения: торговые центры, театры, музеи, кинотеатры, рестораны, кафе, парикмахерские.