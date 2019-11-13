Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным заключённым

Осуждённый за взяточничество бывший полковник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко получил статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей, со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову пишет «Коммерсантъ» .

Статус Захарченко поменяли при его переводе из СИЗО «Лефортово» в изолятор «Медведь», где он будет готовиться к отъезду в колонию строгого режима. Новый статус влечёт за собой усиление контроля и ряд других ограничений: по словам Туниковой, в колонии Захарченко могут конвоировать в наручниках даже в душ, ему придётся отмечаться у надзирателя «чуть ли не каждый час», при этом самые мелкие нарушения будут заноситься в личное дело, что помешает условно-досрочному освобождению.

Туникова подчеркнула, что за проведённое в «Лефортово» время Захарченко не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний. По её мнению, статус склонного к побегу ввели на основе оперативной информации, вероятно полученной от ФСБ.

В МВД Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его арестовали в 2016 году по обвинению в получении взяток. Дело получило большой резонанс после того, как стало известно, что во время обыска в квартире полковника обнаружили около 2 млн евро, 120 млн долларов и 374 млн рублей наличными.

Пресненский суд Москвы приговорил экс-полковника к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,9 млн рублей. Позже Московский городской суд на полгода смягчил ему срок заключения.