Суд приговорил полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии, пишет РИА Новости. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 117 млн рублей.

Как уточняет «Медиазона», Захарченко лишили специального звания «полковник полиции», государственных наград и медалей, а также права работать на госслужбе.

Обвинение требовало приговорить борца с коррупцией к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 млн рублей.

Напомним, полковника арестовали в 2016 году по обвинению в получение взяток (часть 6 статьи 290 УК) и воспрепятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК). Дело получило большой резонанс после того, как стало известно, что во время обыска в квартире полковника обнаружили около 2 млн евро, 120 млн долларов и 374 млн рублей наличными.