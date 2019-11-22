Полковник-миллиардер Черкалин приписал свои миллиарды экс-замглавы Агентства по страхованию вкладов

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и получении многомиллионных взяток, назвал организатором всех преступных схем по «крышеванию» банков своего знакомого, бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова, со ссылкой на близкие к следствию и фигурантам дела источники пишут «Открытые медиа».

По словам Черкалина, большая часть рекордных 12 миллиардов рублей, изъятых у него во время обысков, принадлежит Мирошникову и находилась у родственников полковника только на хранении.

Отмечается, что Черкалин уже раскаялся в содеянном и намерен заключить досудебное соглашение со следствием. Сразу после ареста Черкалина Мирошников уехал с семьей на отдых в Австралию, затем перебрался в Германию, а сейчас находится в Израиле, пишут «Открытые медиа». Из госкорпорации он уволен. Мирошников пока проходит по уголовному делу как свидетель.

Ещё два фигуранта дела — скрывающиеся за границей банкиры Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — как сообщает РБК, назвали предъявленные им обвинения ложью и направили жалобу в Генпрокуратуру, обжаловав действия следователей.

Напомним, начальник 2-го отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин, арестованный в апреле 2019 года, подозревается в получении взятки в размере 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве на 490 миллионов рублей вместе с бывшими сослуживцами Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках у фигурантов дела были изъяты рекордные 12 миллиардов рублей.