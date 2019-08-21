Генпрокуратура хочет взыскать в доход государства имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Генпрокуратура РФ подала исковое заявление об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве. В ведомстве оценили имущество экс-силовика в 6,3 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, заявление подано в соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Согласно документу, обращению в доход государства подлежат 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. метров, 14 нежилых помещений, 2 автомобиля, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий.

В ходе проверки соответствия расходов и доходов Кирилла Черкалина генпрокуратура установила, что он предоставлял неполные сведения о заработанных суммах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход.

«При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Напомним, начальника второго отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина задержали в апреле этого года по обвинению в групповом хищении свыше 450 млн рублей.