Раскрывший коррупцию в ФСБ чиновник осуждён на 4,5 года за мошенничество

Экс-главу департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова признали виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление, пишет «Коммерсантъ». Военный суд приговорил его к 4,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Следователи установили, что полковник Горбатов в 2017 году, занимая пост старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», вымогал деньги у владельцев ломбардов, угрожая им проверками ФСБ. В частности, осуждённый получил от одного из владельцев ломбарда 100 тысяч долларов. Также были «взяты в залог» несколько пар часов Harry Winston, Dewitt и Bovet на общую сумму более 1 млн долларов.

Подельники полковника ФСБ во время пребывания в СИЗО дали признательные показания и пошли на сделку со следствием. Горбатов, в свою очередь, в обмен на смягчение приговора предложил компромат на коллег. Его показания позволили раскрыть преступную деятельность высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ, в том числе начальника второго отдела Кирилла Черкалина, полковников Андрея Васильева и Дмитрия Фролова. Всех троих задержали в апреле этого года по обвинению в хищении свыше 450 млн рублей. В ходе обысков у силовиков были обнаружены деньги и ценности на 12 млрд рублей.

Горбатов стал вторым из известных чиновников администрации президента, получивших срок за совершение преступлений коррупционной направленности. В 2011 году за требование взятки был осуждён руководитель департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента Михаил Воронин.