Политтехнологи предупредили о риске массовых протестов после выборов президента

Почти половина опрошенных экспертов на VII форуме специалистов политических профессий допустила возможность массовых протестов в России после президентских выборов 2018 года, пишет РБК. В опросе участвовали 172 из 215 политконсультантов и политтехнологов, приехавших на форум. На некоторые вопросы можно было отвечать, выбирая несколько вариантов, поэтому результаты могут превышать 100%.

По мнению 45% опрошенных, акции протеста могут пройти в крупных городах и региональных центрах, 39% отметили, что протесты могут произойти лишь в крупных городах. В то же время 37% респондентов не ожидают протестов, но считают, что несистемная оппозиция начнёт в СМИ кампанию по снижению доверия к итогам выборов. 47% участников опроса предположили, что оппозиция пойдёт на участки, чтобы принять участие в протестном голосовании.

Также 37% респондентов выразили мнение, что избиратели поддержат Путина из-за его роли в противостоянии России и «коллективного Запада».

«В глазах среднестатистического избирателя Путин играет роль того, кто поднял Россию с колен в ситуации санкций и противостояния с Западом. Безусловно, это сподвигнет часть электората голосовать за него», — объяснил соавтор исследования Валентин Бианки.

По мнению эксперта «Левада-центра» Дениса Волкова, ждать стоит не протестного голосования, а низкой явки по принципу «чего ходить, если и так всё понятно». Накануне также сообщалось, что, согласно исследованию «Левада-центра», явка на президентских выборах, намеченных на 18 марта 2018 года, может оказаться рекордно низкой.

Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что предпосылок к массовым протестам после выборов нет, неизбежной после голосования окажется «волна критики в западных СМИ» и «критические оценки со стороны российских либерально-оппозиционных СМИ и политиков».

«Вполне вероятно и разочарование со стороны радикально-патриотического электората, который считает, что в последнее время власть идёт на слишком большие уступки», — сказал Минченко.

По мнению политолога, маловероятны массовые акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального.