«Левада-центр» спрогнозировал рекордно низкую явку на президентских выборах

Около 58% россиян заявили о планах прийти на избирательные участки в день выборов президента России 18 марта, со ссылкой на декабрьский опрос «Левада-центра» пишут «Ведомости».

Около 28% опрошенных сообщили, что «совершенно точно» примут участие в голосовании, а 30% — что «скорее всего» придут на участки. Ещё 20% отметили, что пока не знают, будут ли голосовать, а 19% сообщили о том, что не пойдут на выборы.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что реальная явка обычно ниже декларируемой. Пока он прогнозирует самое низкое за историю наблюдений число избирателей на президентских выборах 2018 года. По его словам, во время предвыборной кампании явка будет расти, однако «нет никаких предпосылок для того, чтобы она вышла за 60%».

«Крымский синдром заканчивается, нарастает ощущение неопределённости, снижается материальный уровень, сама кампания вялая. Всё это снижает готовность идти на выборы», — говорит глава «Левада-центра».

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров считает, что явка составит 60-70% избирателей. Он отметил, что, согласно данным ВЦИОМа на конец марта 2017 года, на выборы готовы были пойти 70% россиян.

«По нынешним данным сложно ориентироваться. Путин только объявил о выдвижении, это значит, что люди только начали задумываться о выборах. Вопрос не в их позиции, а в том, захотят ли они эту позицию зафиксировать действием», — сказал Фёдоров.

Он напомнил, что на думских выборах явка составила 48%, но задачи поднимать её не было, а в этот раз «будет иначе, Центризбирком будет работать как угорелый, чтобы все узнали про выборы».

Близкий к администрации президента собеседник рассказал «Ведомостям», что Кремль консультируется с политтехнологами по вопросу повышения явки, беспокоясь, в частности, о том, что на некоторых участках процент проголосовавших за Путина окажется слишком высоким.

«Большинство считают, что Путина и без них выберут, и на участки не придут. С такими аудиториями надо работать, будут применяться мобилизационные технологии», — рассказал источник газеты.

Ранее РБК сообщал, что Кремль на проведённом в Подмосковье в конце ноября семинаре для вице-губернаторов и заместителей полпредов дал им распоряжение устроить в день выборов на избирательных участках праздничные мероприятия ради повышения явки. Регионам также предложили провести вместе с президентскими выборами не имеющие юридической силы опросы, касающиеся ситуации в конкретных населённых пунктах.

«Ведомости» напоминают, что самой высокой на президентских выборах в России явка была в 1991 году. Тогда она составила 76,66% россиян с правом голоса. Меньше всего избирателей — 64,38% — приняли участие в выборах 2004 года. Явка на президентских выборах 2012 года составила 65,34%.