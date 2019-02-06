Полиция задержала банду взломщиков банкоматов из Нижнего Тагила

Полицейские Верхней Салды совместно с коллегами из Нижнего Тагила и сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области задержали двух ранее судимых жителей Нижнего Тагила 34 и 35 лет, которые подозреваются в серии краж из банкоматов. Злоумышленников удалось взять с поличным во время попытки взлома банкомата в павильоне Сбербанка на улице Чкалова в Верхней Салде. Сыщики выяснили, что подельники в компании 29-летней девушки приехали в город накануне днём. Около трёх часов ночи они в масках зашли в помещение павильона, с помощью лома и кувалды отогнули металлическую обшивку, после чего болгаркой начали распиливать дверь сейфа банкомата. В этот момент они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемые находятся под арестом. Проверяется информация о причастности данных лиц к другим аналогичным происшествиям на территории Нижнего Тагила и области.