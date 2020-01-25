Полиция вернула домой пропавшую в Нижнем Тагиле Анну Коневу

Полицейские нашли пропавшую в Нижнем Тагиле 29-летнюю Анну Коневу и передали родственникам. Выяснилось, что всё это время девушка находилась в гостях в посёлке Баранчинском.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», оттуда её отправили на электричке в Нижний Тагил. На вокзале Коневу встретили сотрудники линейного отдела полиции и передали родственникам.

Как пишет «Регион online» со ссылкой на собственные источники, дома девушка заявила, что ни мужа, ни друзей видеть не хочет, с родственниками общаться не желает, и после этого снова ушла из дома в неизвестном направлении.

Напомним, 29-летняя Анна Конева 19 января вышла из своего дома на Вагонке и пропала. С заявлением о пропаже сожитель девушки обратился только 23 января. Он пояснил такую задержку тем, что считал, что не имеет права заявлять о пропаже, поскольку они с девушкой не состоят в официальном браке.

В полиции Нижнего Тагила напоминают: если вы подозреваете, что ваш близкий человек пропал и может находиться в опасности, не тяните с подачей заявления, это может спасти ему жизнь.