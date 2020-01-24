В Нижнем Тагиле пропала 29-летняя девушка

Полиция Нижнего Тагила и волонтёры ведут поиски 29-летней Анны Коневой, которая 19 января вышла из своего дома на Вагонке и до сих пор её местонахождение неизвестно. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением о пропаже сожитель девушки обратился только накануне. Сейчас правоохранители проверяют контакты девушки, в том числе в посёлке Баранчинском. Как стало известно, Анна ранее уезжала.

Приметы девушки: рост — 155 см, волосы чёрные, длинные; глаза карие; худощавого телосложения.

Была одета: бежевый пуховик, шапка белая со стразами, тёмно-синие джинсы, полусапожки чёрного цвета, перчатки розовые.

Если вам известно местонахождение Анны, просим сообщить координатору поиска: 8(980)930-16-32 (Павел (STAVR) или 102.