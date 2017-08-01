Полиция установила автомобиль, на котором ехал пропавший хоккеист Чумарин после «Девичьей башни»

Полицейские Нижнего Тагила восстановили часть пути пропавшего 2 июля тренера по хоккею Александра Чумарина. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», последний раз 24-летнего спортсмена видел водитель маршрутки № 46.

«Сотрудники полиции опросили водителей маршруток, в результате чего установили машину, в которой ехал пропавший молодой человек. Водитель жёлтой "Газели" маршрута № 46 подтвердил, что 2 июля в 11:20 на конечной остановке к нему в машину на переднее пассажирское кресло сел молодой человек, внешне схожий по описанию с Чумариным. В разговоре с водителем молодой человек рассказал, что является тренером хоккейной команды. Около 11:50 маршрутное такси подъехало к железнодорожному вокзалу. К сожалению, установить остановку, на которой мог выйти разыскиваемый, пока не удалось», – рассказал заместитель начальника ОП № 16 Дмитрий Рублёв.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые, возможно, ехали с разыскиваемым мужчиной в маршрутной «Газели», разговаривали с ним или просто видели его, с просьбой обратиться в отдел полиции № 16 по телефонам дежурной части: (3435) 97-64-01, 97-64-02 или 02. Любая информация может способствовать установлению местонахождения Александра Чумарина.

Напомним, тренер ДЮСШ «Юпитер» Александр Чумарин пропал утром 2 июля после того, как вышел из кафе «Девичья башня». Волонтёры и спасатели прочесали в поисках Александра все районы и пригород Нижнего Тагила. Друзья и родственники молодого человека ездили даже в Екатеринбург для проверки одной из версий, но безуспешно. В середине июля Следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Агентство новостей «Между строк»