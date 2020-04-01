Полиция Серова будет искать подростков, нарушивших самоизоляцию по коронавирусу

Комиссия по делам несовершеннолетних Серова начнёт патрулировать город в поисках детей и подростков, которые нарушают введённый в регионе режим самоизоляции, со ссылкой на председателя комиссии Ольгу Набиуллину пишет Znak.com.

В состав патруля войдут представители комиссии и сотрудники полиции, помимо патрулирования запланированы рейды.

«Смысл в чём — увидеть детей, остановить их, созвониться с их родителями, доставить несовершеннолетних домой, а также узнать причины, почему нарушается карантин. Администрация [города] нам предоставляет транспорт», — рассказала Набиуллина.

По словам председателя комиссии, в Серове достаточное количество несовершеннолетних, отказавшихся от самоизоляции.

«Например, вчера в полчетвёртого дети гуляли, катались группками на самокатах», — сказала Набиуллина.

Напомним, в России, по последним данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, выписаны по выздоровлению за весь период по России 121 человек. Все регионы России переведены в режим повышенной готовности, в части введён режим самоизоляции.

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