Полиция рассказала о других «приключениях» неадекватного трюкача, который висел на светофорах в центре Нижнего Тагила

В пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское» прокомментировали инцидент, который произошёл в субботу, 4 марта, на пересечении улиц Пархоменко и Карла Маркса. Видеокамера «Сетей Тагила» запечатлела, как по перекрёстку бегает явно неадекватный мужчина, при этом ловко взбираясь на светофорные столбы. В это же время, по словам очевидцев, он пытался вскрыть себе вены. Прохожие и спасли мужчину, стянув его со столба.

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили хулигана в ОП № 16, где была установлена его личность. По информации Tagilcity.ru, им оказался 26-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. После освобождения в 2016 году он решил продолжить свои приключения и уже неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественных местах.

Агентство новостей «Между строк»

ВИДЕО: «Сети Тагила»