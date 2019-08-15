Полиция проверит незаконную свалку вблизи аэропорта Жуковский

Как сообщает телеграм-канал Baza, полиция займётся проверкой незаконной свалки, расположенной в 1,5 км от аэропорта Жуковский. По словам сотрудников аэропорта, там гнездятся чайки, которые стали причиной аварии самолёта Airbus А321.

По данным Znak.com, свалка существует уже пять лет. Несмотря на то что в 2017 году Министерство экологии Мособласти расчистило часть территории, местные жители продолжают привозить на неё мусор.

При этом министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин заявил 15 августа, что ближайший к аэропорту Жуковский мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 км.