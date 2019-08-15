Полиция проверит незаконную свалку вблизи аэропорта Жуковский

Как сообщает телеграм-канал Baza, полиция займётся проверкой незаконной свалки, расположенной в 1,5 км от аэропорта Жуковский. По словам сотрудников аэропорта, там гнездятся чайки, которые стали причиной аварии самолёта Airbus А321.
По данным Znak.com, свалка существует уже пять лет. Несмотря на то что в 2017 году Министерство экологии Мособласти расчистило часть территории, местные жители продолжают привозить на неё мусор.
При этом министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин заявил 15 августа, что ближайший к аэропорту Жуковский мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 км.
«Предположение о том, что причиной жёсткой посадки самолёта вблизи аэропорта Жуковский стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений», — цитирует Куракина ТАСС.